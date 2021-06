మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ (మా) ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకొన్న ప్రకాశ్ రాజ్ ఎమోషనల్ అయ్యారు. తనపై వస్తున్న ఆరోపణలు, వార్తలు, కథనాలపై ఆయన ఆందోళన చెందారు. తాను నటుడు కాదని.. లోకల్ కాదనే ఆరోపణలపై ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తన ప్యానెల్ సభ్యులతో ప్రకాశ్ రాజ్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించి ఆయన తన అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. ప్రకాశ్ రాజ్ మాట్లాడుతూ...

English summary

Prakash Raj about MAA Elections strategy and clarity on rumours in media. Jaya Sudha to contest for MAA President post: Movie Artist Association (MAA) Elections to held soon. Report suggest that Jaya Sudha in the race of President post. Actress Jeevitha Rajasekhar to contest President against Prakash Raj and Manchu Vishnu. Already Prakash raj seek support from Chiranjeevi, Nagababu and others.