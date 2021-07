రాత్రి, పగలనే తేడా లేకుండా చెమటోడ్చుతున్న మహేష్ బాబు టీమ్.. ఆ విషయంలో జెట్ స్పీడ్!

గత ఏడాది సరిలేరు నీకెవ్వరు సినిమాతో మరో బాక్సాఫీస్ హిట్ అందుకున్న మహేష్ బాబు అనంతరం వెంటనే మరో సినిమాను స్టార్ట్ చేయాలని అనుకున్నాడు. కానీ కరోనా లాక్ డౌన్ వలన ప్లాన్స్ అన్ని తారుమారయ్యాయి. ఇక ప్రస్తుతం సర్కారు వారి పాట విషయంలో సూపర్ స్టార్ సరికొత్త ప్లాన్ తో వెళుతున్నట్లు సమాచారం. డిఫెరెంట్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ గా రానున్న ఈ సినిమాలో మహేష్ సరికొత్త స్టైల్ తో కనిపించనున్నాడు.

థర్టీ ఇయర్స్ పృథ్వి కూతురు ఎంత అందంగా ఉందో చూశారా?

English summary

Director Parashuram is also reported to be making strong use of Mahesh Speed. Right now day and night are sweating indiscriminately. Midnight shooting means a lot of changes in terms of budget. An artist has to pay double. Mythri Movie Makers has no qualms about sarkaru vaari paata.