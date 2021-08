మిగిలిన దేశాలతో పోలిస్తే ఇండియాలోనే సినిమాలు అంటే విపరీతమైన పిచ్చి ఉంటుంది. తమకు నచ్చిన హీరో, హీరోయిన్ల కోసం గుడి కట్టిన సందర్భాలు కూడా మన దేశంలోనే కనిపిస్తుంది. అంతలా సినిమా అనేది ప్రతి ఒక్కరిపై ప్రభావాన్ని చూపిస్తోంది. మరీ ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ అభిమానం తారాస్థాయిలో ఉంటుంది. అభిమాన హీరోలను ఫాలో అవుతూ.. వాళ్లకు మంచి జరగాలని కోరుకుంటూ ఫ్యాన్స్ చేసే పనులు ఒక్కోసారి ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తుంటాయి.

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే తాజాగా ఓ మెగా అభిమాని దైవ సమానులైన హీరోలు మెగాస్టార్ చిరంజీవి, పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ కోసం పెద్ద సాహసమే చేశాడు. అంత కష్ట పడ్డాడు కాబట్టే సదరు ఫ్యాన్ కోసం ఆ ఇద్దరు హీరోలు కలిది వచ్చారు. ఇంతకీ ఏం జరిగింది? పూర్తి వివరాలు మీ అందరి కోసం!

English summary

Mega Fan N.Eshwarayya Did Cycle Rally From Tirupathi to Hyderabad on the Occasion of Chiranjeevi Birthday. Now He Reach Hyd and Met Chiranjeevi and Pawan Kalyan.