 »   » ‘మహానటి’ టీంను సత్కరించిన మంచు ఫ్యామిలీ

ప్రముఖ నటి సావిత్రి జీవితంపై తెరకెక్కిన 'మహానటి' చిత్రంపై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తూనే ఉంది. ఇండస్ట్రీ బిగ్ షాట్స్ చిత్ర బృందాన్ని సన్మానాలు, సత్కారాలతో ముంచెత్తుతున్నారు. తాజాగా మంచు ఫ్యామిలీ స్టార్స్ మోహన్ బాబు, మంచు లక్ష్మి, విష్ణు టీంను సన్మానించారు.

'మహానటి'లో మోహన్ బాబు కూడా కీలకపాత్ర పోషించారు. సినిమాలోని మాయాబజార్ ఎపిసోడ్లో ఎస్వీ రంగారావు పాత్రలో డైలాంగ్ కింగ్ నటించారు. సినిమా గొప్ప విజయం అందుకోవడం, తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఒక క్లాసిక్‌గా కీర్తికెక్కడం, ఇలాంటి సినిమాలో తాను కూడా భాగం కావడం ఆనందంగా ఉందని మోహన్ బాబు తెలిపారు.

Before we could even sink in the success, our first joy started with Mohanbabu uncle and the family. They hosted a dinner filled with love and warmth.. pic.twitter.com/fn9PEAx5j5