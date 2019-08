సినిమా స్టార్ల నుంచి పొలిటీషియన్ల దాకా... ‘సాహో’ జపం, ఈ ట్వీట్లు చూశారా? News oi-Santhosh Kumar Bojja

తెలుగు సినిమాను అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసకెళ్లిన చిత్రం 'బాహుబలి'. ఇది మన వాళ్లు తీసిన సినిమా అని ప్రతి తెలుగోడు గర్వంగా చెప్పుకుంటాడు. బాహుబలి స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన మరో భారీ చిత్రం 'సాహో'. ఇండియాలోనే సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ బడ్జెట్ మూవీ, యాక్షన్ చిత్రాల పరంగా చూస్తే భారత దేశపు అతిపెద్ద మూవీ. మరి ఇలాంటి సినిమా మన టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి వస్తుందంటే ప్రతి ఒక్కరిలోనూ గర్వం ఉంటుంది. అందుకే తెలుగు సినీ సెలబ్రిటీల నుంచి రాజకీయ నాయకుల వరకు 'సాహో'కు మద్దతుగా ట్వీట్స్ చేశారు. అభిమానులతో పాటు ఫ్యాన్స్ 'సాహో' జపం చేస్తుండటంతో సోషల్ మీడియా మార్మోగిపోతోంది.

సుశాంత్

Wishing only the best to the team of #Saaho after the mighty #Baahubali ! 👍🔥

- everyone’s darling & Rebel Star #Prabhas n his drive! 💪

- the young talent @sujeethsign n his vision!🙌

- @UV_Creations for their Next level daring & passionate effort👏

PC: #BangaramSaysSS pic.twitter.com/0QxtOxBmIB — Sushanth A (@iamSushanthA) August 29, 2019

బాహుబలి

నిఖిల్ సిద్ధార్థ్

Box Office Shake cheyyadaniki, ma Darling of Indian Cinema, Prabhas Anna is here today with #Saaho Taking Telugu Cinema to the World Audience 👏👏

Wishing the team of @sujeethsign@UV_Creations @ShraddhaKapoor A Huge Blockbuster👍🏼

Go watch it now in cinemas now #SaahoInCinemas pic.twitter.com/qTRqAhUZmc — Nikhil Siddhartha (@actor_Nikhil) August 30, 2019

శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్

Wishing Darling #Prabhas & our friends @uv_creations all the best for the release of #Saaho. Make it BIG guys✊ — Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) August 29, 2019

డివివి ఎంటర్టెన్మెంట్స్

నవీన్ చంద్ర

సుధీర్ వర్మ

Wishing @UV_Creations & #Prabhas @sujeethsign all the very beat for #saaho hoping it to be a humongous BlockBuster..👍🏻👍🏻👍🏻👏🏻👏🏻👏🏻 — sudheer varma (@sudheerkvarma) August 29, 2019

హారిక హాసిని క్రియేషన్స్

Telugu Cinema is shinning and We are really inspired by the kind of grandeur shown in #Saaho. We wish #Prabhas garu, team Saaho and @UV_Creations scores a grand box office success with their attempt.#SaahoTeluguCinema — Haarika & Hassine Creations (@haarikahassine) August 29, 2019

వెంకీ అట్లూరి

All the very best to Team #Saaho. @UV_Creations sujeeth and Prabhas sir and vamsi anna and vikky and promod👍👍👍 make us all proud. — Atluri Venky (@dirvenky_atluri) August 29, 2019

మహేష్ ఎస్ కోనేరు