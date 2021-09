Sarkaru Vaari Paata సెట్లో అనుకోని అతిథి.. సాదరంగా ఆహ్వానించిన మహేష్ బాబు

టాలీవుడ్‌లో వరుస విజయాలతో దూసుకెళ్తున్న సూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు మరో బ్లాక్‌బస్టర్‌తో రికార్డులు తిరుగరాయాలని సిద్దమవుతున్నాడు. తాజాగా సర్కారు వారి పాట సినిమా షూటింగులో తలమునకలై ఉన్నారు. గీతా గోవిందం ఫేమ్ పరుశురాం దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం ఎప్పుడో రిలీజ్ కావాల్సి ఉండేది. కానీ కోవిడ్ పరిస్థితుల కారణంగా సినిమా షూటింగ్ నిరవధికంగా వాయిదా పడటంతో సర్కారు వారి పాట రిలీజ్ వెనుకకు వెళ్లింది. అయితే సెకండ్ వేవ్ తర్వాత పరిస్థితులు సానుకూలంగా మారడంతో మళ్లీ సూపర్ స్టార్ మహేష్ షూటింగును ప్రారంభించి వేగంగా సినిమాను పూర్తి చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

English summary

Congress Leader, Thiruvananthapuram MP Shashi Tharoor visited Mahesh Babu's Sarkaru Vaari Paata Set. Mahesh and his brother in law met Shashi for more than 30 mins. Shashi Tharoor stayed and got know things about Sarkaru Vaari Paata movie.