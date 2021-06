మైనర్ బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం... ప్రముఖ టెలివిజన్ నటుడు అరెస్ట్

ప్రముఖ టీవీ నటుడు, నాగిన్ 3 ఫేమ్ పర్ల్ వీ పూరిపై రేప్ కేసు నమోదైందనే వార్త టెలివిజన్ రంగాన్ని ఓ కుదుపు కుదిపేసింది. మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం కేసులో పర్ల్ వీ పూరిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. దాంతో హిందీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ రంగం షాక్ గురైంది. ప్రస్తుతం అతడు పోలీస్ కస్టడీలో ఉన్నారు. ఈ కేసు పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Popuar Television actor, Naagin 2 fame Pearl V Puri arrested in rape and molestation case under Children from Sexual Offences (POSCO) Act by the Waliv police. Along with Pearl V Puri, six members were involved in this case.