బిగ్ బ్రేకింగ్: ఆస్కార్ షార్ట్ లిస్టులో RRR.. అధికారిక ప్రకటన.. ప్రతిష్టాత్మక అవార్డుకు మరింత చేరువ

ఇండియన్ ఫిల్మ్ హిస్టరీలోనే అత్యధిక బడ్జెట్‌తో.. ఇద్దరు బడా హీరోల కలయికలో రూపొందిన చిత్రమే RRR (రౌద్రం రణం రుధిరం). తెలుగు సినిమా స్థాయిని పెంచిన దర్శకుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా ఎన్నో అంచనాలతో విడుదలై అద్భుతమైన విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. అలాగే, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రభావాన్ని చూపించింది. దీంతో ఈ చిత్రానికి పలు కేటగిరీల్లో ఆస్కార్ అవార్డులు వస్తాయన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తాజాగా ఆస్కార్ 2023 షార్ట్ లిస్టులో RRR మూవీ చోటు దక్కించుకుంది. ఆ సంగతులు మీకోసం!

English summary

Jr NTR and Ram Charan Did RRR Movie under Rajamouli Direction. Now Naatu Naatu From This Movie Shortlisted for Best Original Song at the 2023 Oscars.