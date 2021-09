అలాంటి వార్తలు బాధించాయి.. నన్ను మీడియా టార్గెట్ చేయడం అంటూ.. పర్సనల్ లైఫ్ గురించి స్పందించిన నాగచైతన్య

దక్షిణాదిలో స్టార్ సెలబ్రిటీ కపుల్ నాగ చైతన్య, సమంత దాంపత్య జీవితంలో కలతలు చోటుచేసుకొన్నాయి. వారిద్దరూ విడాకులు తీసుకోబోతున్నారనే వార్తలు మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే విడాకుల అంశంపై మీడియాలో వస్తున్న వార్తలపై నాగ చైతన్య గానీ, మరెవరూ గానీ పెద్దగా స్పందించలేదు. అయితే ఈ వార్తలకు భిన్నంగా ఈ నెల 24వ తేదీన లవ్ స్టోరి సినిమా ప్రమోషనల్‌ కార్యక్రమంలో బిజీగా గడుపుతూ.. మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. తాజాగా తన వ్యక్తిగత, ప్రొఫెషనల్ జీవితానికి సంబంధించిన ఫీలింగ్స్ గురించి చెబుతూ..

English summary

Actor Naga Chaitanya reacted on media reports on his personal life amid break up rumours with Samantha Ruth Prabhu. He said, too much coverage on his personal life is painful.