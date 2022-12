నాగార్జున అక్కినేనికి నోటీసులు.. అనుమతుల్లేకుండా అక్రమంగా అంటూ వార్నింగ్

తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో సూపర్ స్టార్ నాగార్జున అక్కినేని వివాదంలో ఇరుక్కొన్నారు. అనుమతుల్లేకుండా తవ్వకాలు, అక్రమ నిర్మాణాలు చేపట్టారనే ఆరోపణలపై ఆయనకు గోవాలోని గ్రామ పంచాయితీ నోటీసులు జారీ చేసింది. దాంతో ఈ అంశం మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఈ వ్యవహారంపై అక్కినేని నాగార్జున స్పందించాల్సి ఉంది. గోవాలో అక్రమ నిర్మాణం గురించిన వివాదంలోకి వెళితే..

English summary

Goa's Mandrem Panchayat officials issues noticess to Nagarjuna Akkineni over Illegal constuctions in North Goa. TOI Report suggest that Mandrem Panchayat sarpanch Amit Sawant has issued the notice under the Goa Panchayat Raj Act 1994. As per the notice, the respondent has been involved in illegal activity in the village jurisdiction.