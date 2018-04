 »   » రంగస్థలంపై ప్రశంసలు కురిపించిన నాగార్జున.. థాంక్యూ మామ అంటూ సమంత రిప్లై!

రాంచరణ్ నటించిన రంగస్థలం చిత్రం ప్రముఖుల మన్ననలు అందుకుంటోంది. టాలీవుడ్ సెలెబ్రిటీలు ఇప్పటికే రంగస్థలం చిత్రంపై ప్రశంసలు కురిపించారు. మహేష్, పవన్ కళ్యాణ్, ఎన్టీఆర్ వంటి బిగ్ సెలెబ్రిటీలంతా రంగస్థలంలో రాంచరణ్, సమంత అద్భుత నటనకు అభినందనలు తెలియజేసారు. ఆ జాబితాలోకి తాజగా కింగ్ నాగార్జున కూడా చేరారు. రంగస్థలం చిత్రం చూసాక నాగార్జున ట్విట్టర్ వేదికగా తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు.

రంగస్థలం చిత్రంలో రాంచరణ్ నటన అద్భుతంగా ఉందని నాగార్జున ప్రశంసించారు. రాంచరణ్ చిట్టిబాబు పాత్రలో జీవించాడని కితాబిచ్చాడు. అదేవిధంగా కోడలు సమంత నటన గురించి కూడా నాగార్జున మాట్లాడారు. సమంత గర్వపడేలా నటించిందని నాగార్జున అన్నారు. ఇక దర్శకుడు రంగస్థలం చిత్రాన్ని అందంగా అద్భుతంగా చిత్రికరించారని నాగార్జున ప్రశంసించారు. పల్లెటూరి వాతావరణంతో కొన్నేళ్లు వెనక్కి తీసుకుని వెళ్లి మన మూలాల్ని మనకు తెలియజేసారని సుకుమార్ ని అభినందించారు.

Take a bow #RamCharan💐you were incredible in #Rangasthalam,you just lived the role and ofcourse dear @Samanthaprabhu2 so very proud of you💐💐💐@aryasukku what a beautiful film you made🙏took us back to our roots @MythriOfficial a big congratulations 👍👍👍👍👍