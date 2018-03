 »   » బాలయ్య నెక్ట్స్ ఫిల్మ్.... ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ డేట్ ఫిక్స్!

Balakrishna To Launch NTR Biopic Very Soon

తెలుగుజాతి ఖ్యాతిని జాతీయస్థాయికి తీసుకెళ్లిన మహానటుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారకరామారావు జీవితం ఆధారంగా త్వరలో బయోపిక్ రాబోతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఎన్టీఆర్ పాత్రను బాలకృష్ణ పోషించనున్నారు. తేజా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కబోతున్న ఈ చిత్రం లాచింగ్ డేట్ ఖరారైంది.

మార్చి 29, 2018న హైదరాబాద్‌లోని రామకృష్ణ స్టూడియోలో ఈ సినిమాను ప్రారంభించేందుకు ముహూర్తం ఖరారు చేశారు. బాలకృష్ణ, సాయి కొర్రపాటి, విష్ణువర్దన్ ఇందూరి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈచిత్రాన్ని తెలుగు, హిందీ భాషల్లో రూపొందించనున్నారు.

#NTR biopic launch on 29 March 2018 at Ramakrishna Studios, Hyderabad... NTR's son Balakrishna to enact the role of NTR in the film... Will be made in Hindi and Telugu... Directed by Teja... Produced by Balakrishna, Sai Korrapati and Vishnu Vardhan Induri... #NTRBiopic pic.twitter.com/SrMIMa8ADK