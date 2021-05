Pooja Hegde పై ప్రభాస్ ఫిదా.. బ్యూటీ మాయలో పడిపోయిన యంగ్ రెబల్ స్టార్!

తెలుగు, హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో దూసుకెళ్తున్న పూజా హెగ్డే భారీ హీరోలతో జతకడుతూ ప్రేక్షకులను సమ్మోహన పరుస్తున్నది. ఇటీవల ఆమె నటించిన పాత్రలు గ్లామర్‌పరంగానే కాకుండా అభినయం పరంగా కూడా ఆకట్టుకొన్నాయి. ప్రస్తుతం ప్రభాస్‌తో కలిసి రాధేశ్యామ్ అనే చిత్రంలో పూజా హెగ్డే నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగు, రిలీజ్ కరోనావైరస్ కారణంగా పలుమార్లు వాయిదా పడింది. అయితే ఇటీవల రాధేశ్యామ్ సినిమాను చూసిన ప్రభాస్.. పూజా హెగ్డే నటనపై ప్రశంసలు వర్షం కురిపించారట.. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Pooja Hegde's lates telugu movie is Radhe Shyam. She has paired with Young Rebel Star Prabhas. Recently in Curfew days, Prabhas watched this movie. In this occassion, Prabhas praised pooja performance in this movie.