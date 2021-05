చనిపోయిన వర్షం దర్శకుడిని గుర్తు చేసుకున్న ప్రభాస్.. ఇప్పుడు అతని కొడుకు కోసం..

రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ మంచితనం గురించి స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. ఒక వ్యక్తి చేసిన సహయాన్ని స్నేహాన్ని ఎన్నటికీ మర్చిపోడు. తన స్థాయి పాన్ ఇండియా వరకు వచ్చినా కూడా మొదటి అడుగులను ఏ మాత్రం మర్చిపోలేదు. ఇక రెబల్ స్టార్ కెరీర్ కు మంచి హిట్స్ ఇచ్చిన ఒకప్పటి దర్శకుడిని కూడా గుర్తుచేసుకున్న ప్రభాస్ ఇప్పుడు అతని కొడుకు కెరీర్ కోసం తనవంతు సహాయం చేస్తున్నాడు.

English summary

The much awaited Prabhas 20th movie First Look has finally been released. UV Creations, which has been making fans a little impatient for years due to delays, got a good kick out of the whole first look. The title of Radheshyam has been fixed for the movie as everyone expected. The First Look title is currently trending on social media.