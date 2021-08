దక్షిణాదిలో విలక్షణ నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ కొద్ది రోజులుగా చెన్నైలో జరుగుతున్న ధనుష్ మూవీ తిరుచిత్రంబళం అనే షూటింగులో పాల్గొంటున్నారు. ఈ చిత్రం ధనుస్ కెరీర్‌లో 44వ సినిమా కావడం గమనార్హం. చెన్నైలో ఆగస్టు 5వ తేదీన ఈ షూటింగ్ ప్రారంభమైంది. ఈ చిత్రంలో ధనుష్‌తోపాటు నిత్యామీనన్, ప్రియా భవానీ శంకర్, రాశీ ఖన్నా, ప్రకాశ్ రాజ్, భారతీరాజా తదితరులు నటిస్తున్నారు.

ఇదిలా ఉండగా, ఈ సినిమా షూటింగ్ సజావుగా జరుగుతున్న సమయంలో ప్రకాశ్ రాజ్‌కు ప్రమాదానికి గురయ్యారు. చెన్నైలో ధనుష్ సినిమా షూటింగులో పాల్గొంటున్న ఆయన కింద పడిపోవడంతో ఆయన తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. చికిత్స కోసం ఆయన హైదరాబాద్‌కు బయలుదేరారు. స్యయంగా ఆయన ట్వీట్ చేసి ఈ వార్తను అభిమానులకు అందించారు.

షూటింగులో జారి కిందపడ్డాను. కాలికి చిన్న గాయం అయింది. నా స్నేహితుడు, నన్ను బాగా చూసుకొనే డాక్టర్ గురువారెడ్డి చేతుల మీదుగా జరిగే సర్జరీ కోసం హైదరాబాద్‌కు బయలుదేరాను. నా ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళన పడకండి. నేను బాగానే ఉన్నాను. నేను త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకోండి అంటూ ప్రకాశ్ రాజ్ ట్వీట్ చేశారు. ఇదిలా ఉండగా, హైదరాబాద్‌లో ప్రకాశ్ రాజ్‌కు శస్త్ర చికిత్స జరుగుతుంది. ప్రకాశ్ రాజ్ చేతికి తీవ్రంగా గాయాలు అయ్యాయి అని ఆయన సన్నిహితులు వెల్లడించారు.

ధనుష్, ప్రకాశ్ రాజ్ నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సన్ పిక్చర్స్ నిర్మిస్తున్నది. ఈ చిత్రానికి మిత్రన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ధనుష్‌, మిత్రన్ కలిసి సినిమా చేయడం ఇది నాలుగోసారి. యారాడీ నీ మోహిని, కుట్టీ, ఉతమపుథిరన్ చిత్రాలు కలిసి చేశారు. యారాడీ నీ మోహిని చిత్రంతోనే మిత్రన్ దర్శకుడిగా మారారు. ఇక తిరుచిత్రాంబళం వచ్చే ఏడాది రిలీజ్ కానున్నది.

English summary

Versatile actor Prakash Raj met accident in Dhanush movie Shooting in Chennai. He injured in shooting. He tweeted that, A small fall.. a tiny fracture.. flying to Hyderabad into the safe hands of my friend Dr Guruvareddy for a surgery. I will be fine nothing to worry .. keep me in your thoughts.