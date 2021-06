Prashanth neel నుంచి రాబోయే 5 పాన్ ఇండియా సినిమాలు.. అన్ని మన హీరోలతోనే!

కన్నడ ఇండస్ట్రీకి నేషనల్ వైడ్ గా గుర్తింపు తెచ్చిన ప్రశాంత్ నీల్ KGF చాప్టర్ 2తో అంతకుమించి అనేలా హిట్ అందుకుంటాడాని ఇప్పటికే ఒక క్లారిటీ వచ్చేసింది. టీజర్ క్లిక్కవ్వడంతో అందరి చూపు ఆ సినిమాపైనే పడింది. అయితే నేడు ప్రశాంత్ నీల్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అతనితో సినిమాలు చేయబోయే కొంతమంది బర్త్ డే విషెస్ చెబుతూ ఒక క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. ప్రశాంత్ నీల్ నెక్స్ట్ చేయబోయే 5 సినిమాలు కూడా మన తెలుగు హీరోలతోనే..

English summary

It has already been clarified that Prashant Neel, who has made a name for himself in the Kannada industry as National Wide, will get a hit with KGF Chapter 2. When the teaser was clicked, everyone's eyes fell on the movie. However today on the occasion of Prashant Neel birthday some people who are going to do movies with him gave a clarity saying Birthday Wishes. Prashant Neil's next 5 movies are also with our Telugu heroes ..