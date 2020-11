మహేశ్ బాబు సినిమాపై పూరీ జగన్నాథ్ క్లారిటీ.. అసలు కారణం చెబుతూ ట్వీట్

తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలోని స్టార్ డైరెక్టర్లలో పూరీ జగన్నాథ్ ఒకడు. పవన్ కల్యాణ్ నటించిన 'బద్రీ'తో దర్శకుడిగా పరిచయం అయిన ఆయన.. ఆ తర్వాత ఎన్నో సూపర్ హిట్లను ప్రేక్షకులకు అందించాడు. అంతేకాదు, హీరో క్యారెక్టరైజేషన్‌ను ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేయగల నైపుణ్యం ఆయన సొంతం. అందుకే పూరీతో సినిమా చేయాలని ఎంతో మంది హీరోలు ప్రయత్నాలు చేసేవాళ్లు. అలాంటి క్రేజ్ ఉన్న ఈ డైరెక్టర్ చాలా కాలం పాటు గడ్డు పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నాడు.

రామ్ పోతినేనితో తీసిన 'ఇస్మార్ట్ శంకర్'తో మరోసారి హిట్ ట్రాక్ ఎక్కాడు పూరీ జగన్నాథ్. పక్కా మాస్ మసాలా జోనర్‌లో వచ్చిన ఈ మూవీ సూపర్ డూపర్ హిట్ అవడంతో పాటు ఎన్నో రికార్డులను తిరగరాసింది. ఇక, దీని తర్వాత విజయ్ దేవరకొండతో ఆయన 'ఫైటర్' అనే సినిమాను చేస్తున్నాడు. పాన్ ఇండియా రేంజ్‌లో రాబోతున్న ఈ చిత్రం కోసం ఎక్కువ సమయం ముంబైలోనే గడుపుతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో పూరీ జగన్నాథ్.. మహేశ్ బాబు మూవీ గురించి ఓ ట్వీట్ చేశాడు.

మహేశ్ బాబు ప్రస్తుత పరశురాం దర్శకత్వంలో 'సర్కారు వారి పాట' అనే సినిమా చేస్తున్నాడు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, 14 రీల్ ఎంటర్‌టైనర్స్‌తో కలిసి మహేశ్ ఈ చిత్రాన్ని స్వయంగా నిర్మిస్తున్నాడు. ఇందులో కీర్తీ సురేష్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. తాజాగా ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమం హైదరాబాద్‌లో జరిగింది. ఈ విషయాన్ని చిత్ర యూనిట్ సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించింది. ఆ వివరాలను దర్శకుడు పరశురాం రీట్వీట్ చేశారు.

Congratulations @ParasuramPetla for ur most exciting venture #SarkaruVaariPaata

I am held up in mumbai and missed attending the Pooja ceremony today.

my love to u always.

all the best to the entire team, this is surely gonna be a big treat to all @urstrulyMahesh fans 💪🏽 https://t.co/iaDB5QRKKf