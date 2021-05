రాధికా ఆప్టే న్యూడ్ క్లిప్ లీక్.. దారుణం.. జీవితం దుర్భరం.. టాలెంటెడ్ నటి ఎమోషనల్!

దేశ సినీ పరిశ్రమలో గ్లామర్‌తోపాటు టాలెంట్‌తో మెప్పిస్తున్న తారల్లో రాధికా ఆప్టే ఒకరు. ఓ వైపు అందాల ఆరబోతతోపాటు మరోవైపు అభినయానికి ఆస్కారం ఉన్న పాత్రలను ఎంపిక చేసుకొంటూ ప్రేక్షకులను, అభిమానులను, సినీ విమర్శకులను మెప్పిస్తున్నారు. గతంలో ఆమెకు సంబంధించిన న్యూడ్ క్లిప్లింగ్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంపై రాధిక ఆప్టే స్పందించిన మరోసారి మీడియాలో చర్చనీయాంశమైంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే...

Radhika Apte Hot Photos

English summary

Radhika Apte about her nude clip leak in social and Internet media. She said, I was not able to step out for a week after contraversial video incident.