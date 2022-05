Legend singer పట్టపగలే దారుణ హత్య.. 20 బుల్లెట్లు దేహంలోకి.. రాంగోపాల్ వర్మ షాకింగ్ ట్వీట్

ప్రముఖ పంజాబీ గాయకుడు సిద్దూ మూస్‌వాలా దారుణ హత్య దేశవ్యాప్తంగా సినీ పరిశ్రమలో ప్రకంపనలు రేపుతున్నది. సిద్దూ మరణ వార్తతో సినీ వర్గాలు తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి లోనవుతునున్నారు. ఆయన హత్యా వార్త సినీ వర్గాల్లో భయాందోళనలు రేపుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో బాలీవుడ్ సినీ ప్రముఖులతోపాటు రాంగోపాల్ వర్మ లాంటి తెలుగు సినీ ప్రముఖులు కూడా సోషల్ మీడియాలో సిద్దూ మూస్‌వాలా హత్యను ఖండిస్తున్నారు. సిద్దూ మూస్‌వాలా వ్యక్తిగత జీవితం, ప్రొఫెషనల్ జీవితం, ప్రముఖుల సంతాపం గురించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

Not since the brazen #GulshanKumar ‘s broad daylight murder in 1997 ,a murder as brutal as that of #SidhuMosseWala happened ..If this can happen to a celebrity with crores of followers god also can’t save the common people

