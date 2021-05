ప్రేమించే వ్యక్తులను పొట్టన పెట్టుకొంటున్నాడు.. ఇంకా దేవుడిని పూజిస్తారా? వరుస విషాదాలతో వర్మ, జేడీ చక్రవర్తి

చావు పుట్టుకలకు అతీతంగా, భావోద్వేగాలకు దూరంగా కనిపించే ప్రముఖ దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ ఎమోషనల్‌గా స్పందించారు. తన సోదరుడు పీ సోమశేఖర్ మరణంతో ఆయన తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు. ఇటీవల వర్మను వరుస విషాదాలు వెంటాడుతున్నాయి. తనకు అత్యంత సన్నిహితుడు, ఆప్తుడు, మిత్రుడు గౌరవ్ శర్మ కరోనా బారిన పడి మరణించిన విషాదం నుంచి తేరుకోకు ముందే వర్మ మరో గుండెకోతకు గురయ్యారు. సోమశేఖర్ మరణంపై వర్మతోపాటు జేడీ చక్రవర్తి కూడా భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. సోషల్ మీడియాలో వారిద్దరూ స్పందిస్తూ..

English summary

Director Ram Gopal Varma emotional tweet on cousin P Soma Shekar death. Lost my cousin Shekar to Covid ..He was a major part of my life and this is to inform all the people who knew him and were associated with him ..A really terrible loss RIP Shekar!