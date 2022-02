ఛలో విజయవాడకు ఇసుకేస్తే రాలనంత జనం.. జగన్ సర్కారు మాటేమిటో కానీ.. నాకు చలి జ్వరం అంటూ రాంగోపాల్ వర్మ ట్వీట్స్

ఏపీ ప్రభుత్వంపై ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తిరుగుబాటు బాహుటా ఎగురవేశారు. తమ జీతాల్లో కోత విధించడంపై నిరసన గళం వినిపిస్తున్నారు. విజయవాడ రోడ్లపైకి వచ్చి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ.. వైఎస్ జగన్‌ ప్రభుత్వ విధానాలను తూర్పార బడుతున్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల నిరసన చరిత్రలో ఎన్నడూ చూడని విధంగా మారింది. ర్యాలీకి తరలి వచ్చిన ఉద్యోగుల సమూహానికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల నిరసన ఉద్యమంపై రాంగోపాల్ వర్మ ఘాటుగా స్పందించాడు. ఆయన చేసిన ట్వీట్ల వివరాల్లోకి వెళితే..

It is a shock to me that so many lakhs of government employees can come on to the roads to protest against their own government..I doubt if this ever happened anywhere in the world ever pic.twitter.com/n4adBosbca

