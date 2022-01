RGV గుడివాడలో క్యాసినో.. అమ్మాయిల అశ్లీల నృత్యాలు.. కొడాలి నానిపై విరుచుకుపడ్డ రాంగోపాల్ వర్మ

కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ నియోజకవర్గంలో సంక్రాంతి పండుగ సమయంలో క్యాసినో, గ్యాంబ్లింగ్, పేకాట శిబిరాలను నిర్వహించారనే విషయం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. ఏకంగా మంత్రి కొడాలి నాని పర్యవేక్షణలోనే ఇవి జరిగాయంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ఆరోపించారు. అయితే ఈ వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో దుమారం రేపాయి. ఈ క్రమంలో కొడాలి నానిపై రాంగోపాల్ వర్మ సెటైర్లు వేస్తూ..

English summary

Director Ram Gopal Varma satirical tweets on Minister Kodali Nani over Casino, Gambling in Gudivada. The dumbos who are accusing IamKodaliNani for bringing GOA culture to GUDIVADA should realise that GUDIVADA people will go to GOA but GOA people don’t come to GUDIVADA Nani Garu should be admired for trying to modernise GUDIVADA