ఏదో ఒకరోజు అనుకున్నది సాధిస్తా.. నా బిగ్గెస్ట్ డ్రీమ్ అదే: సోనూసూద్

కరోనా వైరస్ మొదలైనప్పటి నుంచి కూడా రాజకీయనాయకుల కంటే వేగంగా ప్రభుత్వాల కంటే తొందరగా స్పందిస్తూ సోనూసూద్ రియల్ హీరో అనిపించుకున్నాడు. ఎలాంటి సహాయం అడిగినా కూడా కాదనకుండా తనవంతు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా కూడా తన సహాయలు ఏ మాత్రం ఆగవని సోనూసూద్ ఇప్పటికే బలమైన స్టేట్మెంట్ ఒకటి ఇచ్చేశాడు. అయితే ఇటీవల తన డ్రీమ్ ఏమిటనే దానిపై కూడా సోనూసూద్ క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు.

English summary

Sonu Sood was the first to reveal his long-held desire. He says very little has been done so far and there is still work to be done in the future. Saying that he will help in the same way till his last breath. In the same way it wants to provide free higher education to every poor student.