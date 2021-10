RGV's Konda: కొండా బడ్జెట్ ఎంత? రాం గోపాల్ వర్మ రెమ్యునరేషన్ ఎంతంటే?

తెలంగాణలోని వరంగల్ జిల్లా రాజకీయాలను తమ కనుసన్నల్లో నడిపించిన కొండా మురళీ, సురేఖ దంపతుల జీవిత కథ వెండితెరపైన ఆవిష్కరించేందుకు అంతా సిద్దమైంది. ప్రముఖ దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ కొండా పేరుతో ఓ బయోపిక్‌ను తెరకెక్కించేందుకు సిద్దమయ్యారు. అక్టోబర్ 12వ తేదీన కొండా మురళి స్వగ్రామం వంచనగిరిలో కొండా మూవీ ప్రారంభవేడుక ఘనంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా రాంగోపాల్ వర్మ మాట్లాడుతూ...

Konda Movie Opening: Ram Gopal Varma performed puja with alcohol to maisamma goddess. RGV Tweeted that I thank the police for not giving permission to our KONDA movie RALLY thereby giving us more publicity. Here is details of Konda Budget, and Remuneration.