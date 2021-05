ప్రముఖ సినీ జర్నలిస్టు, పీఆర్వో, నిర్మాత బీఏ రాజు ఆకస్మిక మరణంపై సినీ వర్గాలు, సినీ పాత్రికేయులు తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురయ్యారు. ఆయనతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకొంటూ ఆయనకు శ్రద్దాంజలి ఘటిస్తున్నారు. సినీ పరిశ్రమలోని తారలందరూ బీఏ రాజు మరణంపై సంతాపాలు ప్రకటిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు సోషల్ మీడియాలో తమ సంతాపాన్ని వ్యక్తం చూస్తూ..

English summary

Senior Journalist, PRO, Producer BA Raju sudden death sent shock to film faternity. In this occassion, Hero Karthikeya tweeted that Shocked and saddened by the sudden death of BA Raju garu..he was such a sweet person full of positivity ..Huge loss to film fraternity. #RipBaRajuGaru