టాలీవుడ్ భళ్లాలదేవ రానా దగ్గుబాటి, సాయిపల్లవి జంటగా నటించిన ప్రేమ కథా చిత్రం విరాట పర్వం సినిమా కోసం ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎన్నో రోజుల నుంచి వేచి చూస్తున్నారు. దేశంలోని అత్యంత టాలెంటెడ్ యాక్టర్లు నటించిన ఈ చిత్రాన్ని ముందస్తుగా జూలై 1వ తేదీన రిలీజ్ చేయాలని నిర్ణయించారు. అయితే ఈ సినిమా తేదీని నిర్ణయించిన డేట్ కంటే ముందుగా రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు చిత్ర యూనిట్ అధికారికంగా ప్రకటన చేసింది. విరాటపర్వం సినిమాను జూన్ 17వ తేదీన రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

English summary

Rana Daggubati and Sai Pallavi starrer periodic love and action drama Virata Parvam was announced for theatrical release worldwide on July 1st. The film’s release date is advanced now. Virata Parvam will hit the cinemas on June 17th.