అదే తిరిగి వచ్చేస్తుంది.. రూమర్ల మధ్య మెగా డాటర్ శ్రీజ నర్మగర్భంగా పోస్ట్

గత కొద్ది రోజులుగా మెగాస్టార్ చిన్న కుమార్తె శ్రీజ వార్తల్లో నిలుస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆ మధ్య ఆమె తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలలో తన భర్త కళ్యాణ్ దేవ్ పేరు తొలగించడంతో వారి మధ్య ఏదో జరిగిందని, ఇంకేముంది వారి విడాకుల ప్రకటన కూడా వచ్చేస్తుంది అంటూ రకరకాల ప్రచారాలు మొదలయ్యాయి. అయితే ఈ విషయం మీద మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి కానీ కళ్యాణ్ దేవ్ తరపు నుంచి కానీ ఇప్పటిదాకా ఎవరూ నోరు విప్పలేదు. కానీ అనూహ్యంగా ఆమె చేస్తున్న పోస్టులు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారుతున్నాయి. తాజాగా ఆమె ఒక పోస్ట్ చేసిన పోస్ట్ ఆసక్తికరంగా మారింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

A post made by Shreeja Konidela on Instagram is causing a sensation. Shreeja shared a quotation in English saying that if we give something to the other person mentally, we will get hundreds more.