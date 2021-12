బాహుబలి సంచలన విజయం తర్వాత దర్శకధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి క్రేజ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరిగిపోయింది. గత నాలుగేళ్లుగా రాజమౌళి కోసం తెలుగు ప్రేక్షకులతోపాటు భారతీయ ఆడియెన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. RRR సినిమాను ప్యాన్ ఇండియాగా మలిచిన రాజమౌళి ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్‌ను దేశవ్యాప్తంగా చేస్తూ..ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు పెంచుతున్నారు. అయితే ఇటీవల పలు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ప్రమోషన్ ఈవెంట్లలో రాజమౌళి తన చిరకాల స్వప్పం మహాభారతం సినిమా గురించి ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

SS Rajamouli reacted about Mahabharata Movie. He said that I won’t reveal their characters but Both #NTR & #RamCharan Will be Part of #Mahabharata Movie