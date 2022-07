విజయ్ దేవరకొండ బోల్డ్ ఫోటో వెనుక అసలు కధ ఇదే.. కొత్త రికార్డు బద్దలు కొట్టిన పోస్టర్ ?

పూరి జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం లైగర్. ఈ సినిమా ఆగస్టు నెల 25వ తేదీన విడుదలకు సిద్ధమవుతుండగా సినిమా నుంచి ఒక న్యూడ్ పోస్టర్ విడుదల చేయడంతో సోషల్ మీడియా అంతా దాని గురించే చర్చ జరుగుతుంది. అయితే ఒక తెలుగు హీరో ఇంతలా ధైర్యం చేసి ఒక న్యూడ్ పోస్టర్ కి ఫోజులు ఎలా ఇచ్చారా అనే విషయం మీద జరుగుతుంది. అయితే ఈ పోస్టర్ వెనుక అసలు కారణం ఏమిటి? టీం ఎందుకు ఈ పోస్టర్ విడుదల చేసింది. అనే వివరాల లోకి వెళితే..

English summary

Team Liger dropped a new poster today and Vijay Deverakonda is seen striking a dynamic pose in it. here is the Story behind Liger Vijay Deverakonda’s new poster .