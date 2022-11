సూపర్ స్టార్, నట శేఖర కృష్ణ ఆకస్మిక మరణం అభిమానులకు, సినీ ప్రముఖులకు తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురి చేసింది. ఇటీవల ఆయన కుటుబంలో జరిగిన వరుస విషాదాలను తట్టుకొని ఆరోగ్యంగా కనిపించారు. అయితే అనూహ్యంగా ఆదివారం రాత్రి గుండెపోటుకు గురైన కృష్ణను ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ప్రముఖ హాస్పిటల్‌కు తరలించారు. ఆయనను బతికించేందుకు ఎనిమిది మందితో కూడిన వైద్య బృందం తీవ్రంగా శ్రమించారు. అయితే మృత్యువుతో పోరాటం చేస్తూ ఆయన తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిపోయారు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ జీవిత విశేషాల విషయాల్లోకి వెళితే..

Super Star Krishna continues his legacy in Film Industry and Political Industy. He was Elected from Eluru Lok Sabha constituency in 1989. He served for 2 years as Eluru MP