 »   » ఇది నా కథలా కూడా అనిపిస్తుంది: ‘నీదీ నాదీ ఒకే కథ’పై నాని

శ్రీవిష్ణు హీరోగా వేణు ఉడుగుల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం 'నీదీ నాదీ ఒకే కథ'. మధ్య తరగతి మనుషుల జీవితం కథాంశంగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మార్చి 23న విడుదలవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ చిత్రంపై హీరో నాని ఒక ట్వీట్ చేశారు.

'చూస్తుంటే ఇది నా కథలా కూడా అనిపిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు పెర్ఫార్మెన్స్ చూశాక ఎంతో మనసుపెట్టి చేశాడో అర్థమైంది. అతనికి అతని టీంకు నా శుభాకాంక్షలు' అంటూ ట్వీట్ చేశారు నాని.

This looks like my Katha too .. there’s a lot of heart in sree vishnu’s performance .. wishing him and his team all the very best :)#NeedhiNaadhiOkeKatha https://t.co/hoisBjLIFl