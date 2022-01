తన అన్నయ్య గురించి ఫోన్ లో అలా చెప్పగానే మహేష్ మొహం ఎర్రబడింది: త్రివిక్రమ్ కామెంట్స్

టాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమలో రమేష్ బాబు మరణవార్త ఒక్కసారిగా విషాదంలోకి నెట్టి వేసింది. టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో మహేష్ బాబు సోదరుడు రమేష్ బాబు అనారోగ్యంతో మృతి చెందిన విషయం ప్రస్తుతం మీడియాలో కూడా హాట్ టాపిక్ గా మారింది. మహేష్ అభిమానులు కూడా ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు. అయితే మహేష్ బాబు ఈ సమయంలో చాలా శోకసంద్రంలో ఉంటాడు అని అర్థమవుతుంది. ఎందుకు అంటే గతంలో త్రివిక్రమ్ చెప్పిన ఒక విషయం తోనే మహేష్ తన సోదరుడిని ఎంత ఇష్టపడతాడో అర్థమవుతుంది.

Trivikram about mahesh babu bonding with his brother, Mahesh babu big support to ramesh babu when he facing struggling, Mahesh Babu's elder brother actor, producer Ghattamaneni Ramesh Babu passed away on Saturday Due to liver problems. Let We Know about His Film Career.