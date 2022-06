Virata Parvam ఫస్ట్ రివ్యూ.. సాయిపల్లవి కెరీర్ బెస్ట్ అంటూ యువ హీరో ఎమోషనల్

నీది నాది ఒకే కథ చిత్రంతో దర్శకుడు వేణు ఊడుగుల డైరెక్షన్‌లో సాయిపల్లవి, రానా దగ్గుబాటి, ప్రియమణి, నందితా దాస్, జరీనా వాహెబ్ నటించిన విరాట పర్వం చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నది. లాక్‌డౌన్ కారణంగా థియేటర్ల మూసివేత కారణంగా ఈ చిత్రం విడుదలలో జాప్యం జరిగింది. అయితే ఈ చిత్రం జూన్ 17వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నది. ఈ క్రమంలో హీరో నిఖిల్ సిద్దార్థ్ చేసిన ట్వీట్ వైరల్‌గా మారింది. ఆ ట్విట్ వివరాల్లోకి వెళితే..

Just Watched #VirataParvam it’s an EPIC LOVE STORY… in Shock & Awe.. A Career best performance of Sai_Pallavi92 & a Towering Performance by RanaDaggubati make this movie a SPLENDID watch. Dir venuudugulafilm & Prod sudhakarcheruk5 Hatsoff sir 4 backing this amazing film👏🏼 pic.twitter.com/1aoyv4YPe4

