తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో మూవీ ఆర్టిస్టు అసోషియేషన్ (మా) ఎన్నికల హీట్ రోజు రోజుకూ పెరిగిపోతోంది. ప్రస్తుతం పాలక వర్గానికి గడువు ఉన్నా.. అప్పుడే అధ్యక్ష పదవి కోసం బరిలో నిలిచిన సినీ పెద్దలంతా పావులు కదుపుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆర్టిస్టులను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అదే సమయంలో విమర్శలు, ప్రతి విమర్శలు చేసుకుంటూ మరింత వేడి పెంచేస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎన్నికల బరిలో నిలిచిన మంచు విష్ణు ఓ ఇంటర్వ్యూలో సినీ పరిశ్రమకు చెందిన ఆర్టిస్టుల కేసులపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఆ వివరాలు మీకోసం!

English summary

Tollywood Actor and Producer Vishnu Manchu Recently Participated in an Interview. In This Chit Chat.. He Respond on MAA Elections 2021. And Also Comments on MAA Artists Police Cases.