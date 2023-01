బాలీవుడ్ నటి, మాజీ విశ్వసుందరి సుస్మితా సేన్ వెండితెరపై అప్పుడప్పుడు కనిపించినా.. ఇటీవల కాలంలో ఓటీటీలో తన హావాను కొనసాగిస్తున్నారు. ఆర్య వెబ్ సిరీస్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ అందాల భామ.. ముదురు వయసులో కూడా ఫెర్ఫార్మెన్స్ పరంగా హంగామా చేస్తున్నారు. ఆర్య వెబ్ సిరీస్‌తో సినీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకొన్న ఈ అందాల సుందరి.. మరోసారి సీజన్ 3తో సిద్దమవుతున్నారు. ఈ ఆర్య సీజన్ 3 ఫస్ట్ లుక్ వివరాల్లోకి వెళితే..

Sushmita Sen's first look as Gangster role fo Aarya 3 seris goes crazy on Social media. Disney Hot star posted that, She is back, and she means business #HotstarSpecials #Aarya3, Now shooting. Coming soon only on disneyplushotstar