Dance Ikon ఉత్కంఠ భరితంగా డ్యాన్స్ ఐకాన్ ఫినాలే.. విజేత ఎవరో తెలుసా?

తెలుగు వినోద రంగంలో 100 శాతం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌తో విభిన్నమైన కంటెంట్‌తో ప్రేక్షకులను ఆహా ఆలరిస్తున్నది. సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్, రియాలిటీ షోలతో నంబర్ 1 ఓటీటీగా ముద్ర వేసుకొనేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నది.ఇటీవల ప్రారంభించిన డ్యాన్స్ ఐకాన్ షో గ్రాండ్‌గా ముగిసింది. ఇటీవల సినీ ప్రముఖుల సమక్ష్యంలో అంగరంగ వైభవంగా, అనుక్షణం ఉత్కంఠను రేపే విధంగా డ్యాన్స్ ఐకాన్ ఫినాలే ముగిసింది. ఈ ఫినాలేలో విజేతగా ఎవరు నిలిచారనే విషయంలోకి వెళితే..

English summary

Dance Ikon, an aha original reality show, got its first season winner on 27th November. The show, which allows the winning choreographer to change his life by choreographing a Tollywood Superstar, has seen Choreographer Raju as the winner while his contestant Asif picks a 20 lakhs cash prize.