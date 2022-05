Mitra Sharma సివంగి రేంజ్‌ ఆట.. టాప్‌ 5లో కన్ఫర్మ్.. తండ్రి ఫోటోను చూసి భోరున విలపించిన మిత్రాశర్మ

బిగ్‌బాస్‌ నాన్ స్టాప్‌లో ముక్కుసూటిగా కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు మాట్లేది ఎవరైనా ఉన్నారంటే... అది మిత్రా శర్మ అని ఎలాంటి సందేహం లేకుండా చెప్పవచ్చు. టాలీవుడ్‌లో టాప్ హీరోయిన్ రేంజ్‌కు చేరుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్న మిత్రా శర్మ బిగ్ బాస్ రియాలిటీ షోలో మెరిసింది. అయితే గత నామినేషన్ల ప్రక్రియ నుంచి హోస్ట్ నాగార్జున నిర్వహించే వీకెండ్ షో వరకు ఆమె ఫైర్ బ్రాండ్‌గా నిలిచింది. అయితే నాగార్జున వేదిక మీద పంపించిన ఫోటో చూసి మిత్రా శర్మ ఎమోషనల్ కంటతడి పెట్టుకొన్నారు. అయితే ఆ ఫోటో వెనుక కథ ఏమిటంటే...

English summary

Actor Mitra Sharma is doing fine in the Bigg Boss Non Stop. She is aim to reach in Top 5 zone. Siri Hanmanthu and Gangadhar wishes her to do well in the Bigg Boss Show.