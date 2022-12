Moving In With Malaika నా స్థానంలో మరో మగాడు ఉంటే? సెక్స్ టాయ్స్ ఇష్టమా? మలైకాతో కరణ్ జోహర్ ఘాటుగా

బాలీవుడ్ నటి మలైక ఆరోరా గురించి కొత్తగా చెప్పనక్కర్లేదు. దిల్ సే మూవీలో చయ్య చయ్యా అంటూ దేశవ్యాప్తంగా యువత గుండెల్లో చెరగని స్థానం సంపాదించుకొన్నది. నటిగా, మోడల్‌గా, యాంకర్‌గా, రియాలిటీ షోలకు జడ్జీగా వ్యవహరించే మలైకా జీవితం రకరకాల వివాదాలకు కేంద్ర బిందువుగా మారింది. అయితే ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకొన్న అర్బాజ్ ఖాన్‌తో విడాకులు, ఆ తర్వాత తన కంటే 10 ఏళ్లు చిన్నవాడైన అర్జున్ కపూర్‌తో సహజీవనం లాంటి అంశాలు ఆమెను మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా హెడ్‌లైన్స్‌ను ఉంచేలా చేస్తున్నాయి. ఈ ఇలాంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మలైకా అరోరా Moving In With Malaika అనే షోను ప్రారంభించింది. అయితే ఈ షోలో దర్శకుడు కరణ్ జోహర్‌తో సాగిన రొమాంటిక్ చిట్‌చాట్ ఎలా ఉందంటే?

English summary

Bollywood actress Malaika Arora is started new show titled Moving In With Malaika. She is sharing her life experiences with celebrities. In this occassion, She speak to Karan Johar with high romantic way.