Netflix OTT లో డాన్, జనగణమన మూవీస్.. ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతున్నాయంటే?

తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో అద్వితీయమైన విజయాన్ని అందుకొన్న డాన్, మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకొన్న జన గణ మన చిత్రాలు ఓటీటీ రిలీజ్‌కు సిద్దమయ్యాయి. ఈ చిత్రాలను నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ చేసేందుకు డేట్స్ ప్రకటించారు. ఈ రెండు చిత్రాల ఎప్పుడెప్పుడు స్ట్రీమింగ్ కాబోతున్నాయంటే..

జన గణ మన చిత్రానికి డీజో జోస్ ఆంటోని దర్శకత్వం వహించారు. పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్, సూరజ్ వెంజరమూడు, శ్రీదివ్య, మమత తదితరులు నటించారు. ఈ చిత్రాన్ని జూన్ 2వ తేదీన రిలీజ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేశారు. ఈ చిత్రం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానున్నది.

ఇదిలా ఉండగా, తమిళంలో సంచలన విజయం సాధించిన డాన్ చిత్రాన్ని కూడా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. ఈ చిత్రానికి సిబి చక్రవర్తి దర్శకత్వం వహించారు. శివకార్తీకేయన్, ప్రియాంక అరుల్ మోహన్, ఎస్‌జే సూర్య, సముద్రఖని, సూరి తదితరులు నటించారు. ఈ చిత్రం జూన్ 10వ తేదీన స్ట్రీమింగ్ కానున్నది.

అయితే హిందీ ప్రేక్షకులకు మాత్రం ఈ రెండు సినిమాలు షాకిచ్చాయి. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానున్న ఈ రెండు చిత్రాలకు సబ్ టైటిల్స్ లేకపోవడం ప్రేక్షకులను నిరాశపరిచే అంశంగా మారింది. ఈ రెండు చి్తరాలను తమిళ్, తెలుగు, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. హిందీలో ఈ రెండు చిత్రాలను విడుదల చేయకపోవడం గమనార్హం.

English summary

Prithiviraj Sukumar's Jana Gana Mana and Sivakarthikeyan's Don to Steam on Netflix. Organisers wrote that, Don and Jana Gana Mana will not release in Hindi dubs on Netflix India. Both will release in Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada, no Hindi