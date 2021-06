30 Weds 21 Web Series review: అద్బుతంగా ఆకట్టుకొంటున్న పక్కా లోకల్ వెబ్ సిరీస్!

Web Series లకి విశేష ఆదరణ.. మొన్న Surya.. ఇప్పుడు 30 Weds 21 || Filmibeat Telugu

ఓటీటీ, యూట్యూబ్ లాంటి ప్రసార సాధనాలు కథకులు, రచయితలు, దర్శకుల ఆలోచనలకు పదునుపెడుతున్నాయి. కనీస ఆర్థిక వనరులతో అద్భుతమైన కంటెంట్ ద్వారా చిత్రాలను అందించి.. ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడం ఇటీవల కాలంలో ట్రెండ్‌గా మారింది. ఇసుమంతైన పాపులారిటీ లేని కొత్త నటీనటులు, దర్శకులు, నిర్మాతలు ఊహించని క్రేజ్‌ను సంపాదించుకొంటున్నారు.

అలాంటి కోవలో అంతా కొత్తవారు కలిసి చేసిన ప్రయత్నం 30 Weds 21 వెబ్ సిరీస్. య్యూట్యూబ్‌లో కొద్ది వారాలుగా రిలీజ్ అవుతున్న ఈ వెబ్ సిరీస్ అద్భుతమైన ఫలితాన్ని అందుకొన్నది. ఈ వెబ్ సిరీస్ మంచి రెస్సాన్స్ అందుకోవడం వెనుక అసలు విషయం ఏమిటంటే..

English summary

30 Weds 21 Web Series is now top trending in Youtube. This web series consisted with 6 episodes. 30 Weds 21 Web Series well made and will designed with charectes. Its clean and green entertainer.