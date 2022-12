Rating: 2.5/5

ధమాకాలో నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు

నటీనటులు: రవితేజ, శ్రీలీల, జయరాం, సచిన్ ఖేడ్కర్, తనికెళ్ల భరణి, రావు రమేష్, ఆలీ, ప్రవీణ్, హైపర్ ఆది, పవిత్ర లోకేష్, తులసి తదితరులు

దర్శకత్వం: త్రినాథ రావు నక్కిన

నిర్మాత: టీజీ విశ్వ ప్రసాద్

సహ నిర్మాత: వివేక్ కుచిభోట్ల

బ్యానర్: పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ, అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్

స్టోరీ, డైలాగ్స్: ప్రసన్న కుమార్ బెజవాడ

మ్యూజిక్: భీమ్స్

సినిమాటోగ్రఫి: కార్తీక్ ఘట్టమనేని

ఫైట్స్: రామ్ లక్ష్మణ్

పీఆర్వో: వంశీ శేఖర్

రిలీజ్ డేట్: 2022-12-23

English summary

Ravi Teja's latest movie is Dhamaka. Sreeleela is in the lead role. Nakkina Trindha Rao is director. This movie is set to release on December 23. In this case, Telugu filmibeat brings exclusive reivew.