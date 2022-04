Ghani movie review.. వరుణ్ తేజ్ ఫెర్పార్మెన్స్ సూపర్.. కానీ.. !

Rating: 2.75/5

ఇండియన్ సిల్వర్ స్క్రిన్‌పై క్రీడా నేపథ్యం ఉన్న సినిమాల జోరు ఇటీవల కాలంలో భారీగా కనిపిస్తున్నది. ముఖ్యంగా బాక్సింగ్ నేపథ్యంగా చిత్రాలు దక్షిణాదిలో ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువగా వచ్చాయి. భారతీయ సినిమా పరిశ్రమలో మిథున్ చక్రవర్తి బాక్సర్ నుంచి మొదలుపెడితే.. ఇటీవల కాలంలో వెంకటేష్ నటించిన గురు, ఫరాన్ అఖ్తర్ నటించిన తుఫాన్, తమిళంలో ఆర్య నటించిన సర్పెట్టా పరంపర చిత్రాలు ప్రేక్షకులకు మంచి అనుభూతిని పంచాయి.

మరోసారి తెలుగు ప్రేక్షకులను కొత్త అనుభూతిని పంచేందుకు వరుణ్ తేజ్ నటించిన ఘని చిత్రం ఏప్రిల్ 8వ తేదిన ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈ చిత్రం ఆడియెన్స్‌కు ఎలాంటి ఫీల్ అందించిందనే విషయాన్ని తెలుసుకొనేందుకు కథ, కథనాలను సమీక్షిద్దాం.

Ghani is a sports based Boxing drama movie. Varun Tej as seen Ghani as boxer. This movie Released on April 8th. Here is the full and exclusive review for Telugu filmibeat audience.