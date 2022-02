Khiladi movie review.. కిల్ కిల్ అంటూ రవితేజ డిజాస్టర్ షో

వీర లాంటి అట్టర్ ఫ్లాప్ మూవీ తర్వాత మరోసారి మాస్ మహారాజా రవితేజ, దర్శకుడు రమేశ్ వర్మ కాంబినేషన్‌లో మూవీ వస్తుందంటే అందరిలోను ఒకరకమైన ఆశ్చర్యం కలిగింది. అయితే ఈసారి భారీ బడ్జెట్, హంగులు కాస్త ఎక్కువగానే కనిపించడంతో హిట్టు కొడతారా అనే ఆసక్తి కలిగింది. అయితే వారిద్దరి మధ్య ఆఫ్ స్క్రీన్ కీచులాటలు మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఇక తాజాగా రిలీజ్‌కు ముందు నెలకొన్న అంచనాలను ఖిలాడి మూవీ తప్పని నిరూపించింది. రమేశ్ వర్మ, రవితేజ ఇద్దరు కలిసి వెండితెర మీద ఎలాంటి రచ్చ రంబోలా చేశారో ఓసారి లుక్కేద్దాం..

English summary

Ravi Teja's Khiladi movie hits the Theatres on February 11th. Ramesh Varma's second venture with Mass Maharaja had great expectations before release. Here is the exclusive Review for Telugu Filmibeat.