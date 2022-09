Ponniyin Selvan: I review వెండి తెర దృశ్యకావ్యం.. మణిరత్నం మ్యాజిక్ వర్కవుట్ అయిందా?

భారతీయ చరిత్రలో 947-1014 కాలంలో చోళ సామ్రాజ్యంలో రాజరాజ చోళ చక్రవర్తి అరుళ్‌మోజీవర్మన్ జీవితానికి సంబంధించిన కథను సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ మణిరత్నం పొన్నియన్ సెల్వన్‌గా మూవీని దృశ్యకావ్యంగా మలిచాడు. ఈ చిత్రంలో విక్రమ్, ఐశ్వర్యరాయ్ బచ్చన్, జయం రవి, కార్తీ, త్రిష, ప్రకాశ్ రాజ్ లాంటి అగ్రతారలు నటించారు. ఈ చిత్రం సెప్లెంబర్ 30వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈ చిత్రం వెండితెర మీద ప్రేక్షకులకు ఎలాంటి అనుభూతిని పంచింది? మణిరత్నం మళ్లీ సిల్వర్ స్క్రీన్ మ్యాజిక్ చేశాడా? అనే వివరాలను తెలుసుకొందాం..

బలం, బలహీనతలు

ప్లస్ పాయింట్స్

యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్

మణిరత్నం టేకింగ్

విక్రమ్, ఐశ్వర్య రాయ్, త్రిషా ఫెర్ఫార్మెన్స్

సినిమాటోగ్రఫి

మైనస్ పాయింట్స్

ఫస్టాఫ్

స్లో నేరేషన్

నటీనటులు: విక్రమ్, ఐశ్వర్యరాయ్ బచ్చన్, జయం రవి, త్రిష, కార్తీ, ఐశ్వర్య లక్ష్మీ, శోభితా దూలిపాళ, ప్రభు, ఆర్ శరత్ కుమార్, జయరాం, ప్రకాశ్ రాజ్, రహమన్ తదితరులు

స్క్రీన్ ప్లే, దర్శకత్వం: మణిరత్నం

డైలాగ్స్: బీ జయమోహన్

నిర్మాత: శుభాస్కరన్, మణిరత్నం

సినిమాటోగ్రఫి: రవివర్మన్

ఎడిటింగ్: శ్రీకర్ ప్రసాద్

మ్యూజిక్ం ఏఆర్ రెహ్మన్

బ్యానర్ం మద్రాస్ టాకీస్, లైకా ప్రొడక్షన్స్

రన్‌టైమ్: 167 నిమిషాలు

రిలీజ్: 2022-09-30

English summary

Mani Ratnam's Ponniyin Selvan: I movie is hits the screen on September 30th. Trisha Krishnan, Aishwarya Rai Bachchan, Vikram are in the lead roles. Here is the exclusive review of the movie by Telugu filmibeat.