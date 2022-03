ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు వారే కాకుండా ఇతర భాషల సినీ ప్రేక్షకులు ఎదురు చూస్తున్న చిత్రం RRR. బాహుబలి ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1000 కోట్లకుపైగా వసూళ్లను రాబట్టడం, ఆ చిత్రం ద్వారా ఎస్ఎస్ రాజమౌళిపై ఊహించని ప్రేక్షకదారణ ఏర్పడటంతో ప్రస్తుతం RRR చిత్రంపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్, మెగా పవర్ స్టార్ రాంచరణ్ తొలిసారి కలిసి నటిస్తున్న ఈ మల్టీ స్టారర్ చిత్రంపై ప్రేక్షకుల్లో, అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ నెలకొని ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో దుబాయ్‌కి చెందిన సినీ క్రిటిక్ ఉమేర్ సంధూ తన తొలి రివ్యూను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. RRR ఫస్ట్ రివ్యూ విషయానికి వస్తే..

English summary

RRR movie first review by Critic Umair Sandhu: JrNTR is the Soul of RRR. He Stole the Show all the way. RamCharan is in Terrific Form. What a Deadly Combo in RRR by SSRajamouli. Aag Laga di Dono na.