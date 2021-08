Vivaha Bhojanambu review: సింపుల్ అండ్ సూపర్ అనిపించిన సత్య, సందీప్ కిషన్

2.75/5

కరోనా కారణంగా థియేటర్లు పూర్తి స్థాయిలో రన్ కాని పరిస్థితుల్లో సోని లివ్ ఓటీటీలో విడుదలైన చిత్రం వివాహ భోజనంబు. ఇప్పటి వరకు కమెడియన్‌గా సుపరిచితులైన సత్య హీరోగా సందీప్ కిషన్ నిర్మాతగా ఈ చిత్రం రూపొందింది. ప్రచార చిత్రాలు, వీడియోలు ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు పెంచాయి. ఈ నేపథ్యంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు ఎలాంటి అనుభూతిని పంచిందనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలంటే.. కథ, కథనాలను, ఆర్టిస్టు ఫెర్ఫార్మెన్స్ గురించి చర్చించుకోవాల్సిందే.

Vivaha Bhojanambu is a comedy movie directed by Ram Abbaraju. Satya, Sundeep Kishan and Aarjavee are in lead. Produced by K.S Sinish and Sundeep Kishan. This movie hits on Sony Liv OTT on Augugst 27th.