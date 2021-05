వెంకటేష్, నాగార్జున, చిరంజీవి మల్టీస్టారర్.. ఆ ఒక్క మాటతో మొత్తం క్యాన్సిల్

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో మల్టీస్టారర్ సినిమాలు ఈ మధ్యనే మళ్ళీ మొదలయ్యాయి. గత కొన్నేళ్ల వరకు కూడా ఎవరు మల్టీస్టారర్ సినిమాలు చేయడానికి ముందుకు వచ్చే వారు కాదు. దర్శకులు కూడా రిస్క్ చేయడానికి ఇష్టపడేవారు కాదు. అయితే ఒకనొక సమయంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి, విక్టరీ వెంకటేష్, కింగ్ నాగార్జున ముగ్గురు కలిసి సినిమా చేయడానికి ఒప్పుకున్నారట. కానీ ఒకే ఒక్క మాట కారణంగా ఆ ప్రాజెక్ట్ క్యాన్సిల్ అయ్యింది. ఈ విషయాన్ని చాలా ఏళ్ళకు రాఘవేంద్రరావు బయటపెట్టారు.

English summary

At one point, megastar Chiranjeevi, Victory Venkatesh and King Nagarjuna agreed to do a film together. But the project was canceled due to a single word. This matter was revealed by Raghavendra Rao in a interview