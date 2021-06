రెండేళ్లుగా తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీపై కరోనా వైరస్ తీవ్ర స్థాయిలో ప్రభావాన్ని చూపిస్తోంది. లాక్‌డౌన్ కారణంగా గత ఏడాది పెద్దగా సినిమాలు విడుదల కాలేదు. ఇక, ఈ సంవత్సరం కూడా చాలా తక్కువ సినిమాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాయి. వీటిలో కొన్ని మాత్రమే ప్రేక్షకుల ఆదరణను అందుకుని సూపర్ డూపర్ హిట్లుగా నిలిచాయి. మిగిలిన వాటిలో కొన్ని ఏవరేజ్‌గా, మరికొన్ని డిజాస్టర్లుగా మిగిలిపోయాయి. ఇక, 2021 సంవత్సరానికి గానూ ప్రముఖ టికెట్ బుకింగ్ సైత్ 'బుక్ మై షో'లో అత్యధిక రేటింగ్ పొందిన చిత్రాల జాబితాను ఒకసారి పరిశీలిద్దాం పదండి!

English summary

So Many Movies Released in 2021. In The First Half.. Allari Naresh's Naandhi Movie Got Top Rating in BookMyShow. Pawan Kalyan's Vakeel Saab took Second Place in The List.