HBDAmeeshaPatel: గ్లామర్ షోలో అమీషాను మించినోళ్లే లేరు.. లేటు వయసులోనూ ఘాటు ఫొటోలతో రచ్చ

సినీ ఇండస్ట్రీలోకి హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ.. చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఊహించని ఎత్తుకు ఎదిగిన వారిలో అమీషా పటేల్ ఒకరు. దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా వెండితెరపై సందడి చేస్తోన్న ఈ భామ.. ఎన్నో చిత్రాల్లో ఆకట్టుకునే అందంతో పాటు అద్భుతమైన నటనతో మెస్మరైజ్ చేసింది. అదే సమయంలో వరుసగా ఆఫర్లను అందుకుంటూ సత్తా చాటింది. ఈ నేపథ్యంలోనే సోషల్ మీడియాలోకి సైతం ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అందులో మాత్రం ఈ అమ్మడు అందాలు ఆరబోస్తూనే ఉంది. ఇక, ఈరోజు అమీషా పటేల్ పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా ఆమె గురించి స్పెషల్ ఆర్టికల్ మీకోసం!

English summary

Tollywood actress and a former model Ameesha Patel Birthday Today. On The Occasion of Her Birthday.. We Shared Some Best Moments of Ameesha Career.