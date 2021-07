నిహారిక కొణిదెల.. ఈ పేరుకు పెద్దగా పరిచయం అవసరం లేదు. మెగా కాంపౌండ్ నుంచి ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయినప్పటికీ.. అద్భుతమైన టాలెంట్లతో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును సొంతం చేసుకుందామె. తద్వారా బ్యాగ్రౌండ్‌తో సంబంధం లేకుండా వరుసగా ఆఫర్లను అందుకుంది. కెరీర్ పరంగా ఎదుగుతోన్న సమయంలో మెగా డాటర్ వివాహం జరిగిపోయింది. అయినప్పటికీ కెరీర్‌ను మాత్రం ఆపలేదు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా నిహారిక సోషల్ మీడియాలో తన వైవాహిక జీవితం గురించి షాకింగ్ కామెంట్స్ చేసింది. అసలేం జరిగింది? పూర్తి వివరాలు మీ అందరి కోసం!

Ram Charan Biography: Ram Charan is one of the highest paid actors of Tollywood

English summary

Mega Daughter Nikarika Konidela Very Active in Social Media. Now She Conducted Question And Answer Session in Instagram. In This Chit Chat She Gave Shocking Reply on Married Life.